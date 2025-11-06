conoe,-uco-rigenerato-penalizzato.-stop-a-pome-importato

Difesa circolarità. Servono verifiche contro le frodi estere

Rimini, 6 nov. (askanews) – L’olio vegetale esausto, rigenerato da una filiera italiana tracciata che ogni anno avvia a recupero oltre 110mila tonnellate di rifiuti, rischia di essere messo in ombra da importazioni meno chiare. Il Conoe, Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti, è in prima linea per difendere questa risorsa strategica nazionale.”Dobbiamo riportare l’olio esausto ad avere quel valore che consente non solo la raccolta massiva di questo rifiuto che si produce nelle famiglie oltre che nella ristorazione, ma anche la possibilità di essere un prodotto, una volta trasformato, competitivo rispetto ad altri materiali che vengono usati dalle compagnie petrolifere” spiega il presidente di Conoe, Tommaso Campanile.Il paradosso – come è emerso a Ecomondo – è che l’uso l’olio da cucina nazionale, pur derivando da un virtuoso processo di economia circolare e di una filiera tracciata e certificabile, risulta svantaggiato rispetto al POME, scarti di olio di palma, un materiale interamente importato e di tracciabilità discutibile. “La strategia italiana dello sviluppo dei biocarburanti – ricorda il segretario della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, Massimo Milani – dà sicuramente un sbocco a questa materia prima-seconda molto importante. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione. lo sbocco principale è quello dei trasporti pesanti, senza dubbio. Questo continua a dare valore agli oli esausti, bisogna continuare in questa direzione e bisogna favorire la raccolta anche del domestico dove oggi siamo in forte ritardo, ma continuare a dare valore significa creare le condizioni perché si possa continuare a raccogliere sempre di più questo prodotto che ha un grande valore intrinseco”.Gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima puntano ad aumentare l’uso dei biocarburanti valorizzando le materie prime raccolte sul territorio nazionale. Ma la filiera chiede controlli rafforzati sulle importazioni, per contrastare la concorrenza sleale e le frodi fiscali. “Il sostegno all’azione di Conoe – dice Marcello Vernola, docente di Diritto dell’ambiente Università di Cassino – è fondamentale perché rafforzare l’impegno sulla raccolta degli oli vegetali esausti, perché tornino a essere materia prima seconda, essere impiegati nella produzione di bio carburanti rappresenta il compimento della missione dell’economia circolare. Oggi i controlli sono fondamentali. Dobbiamo evitare la concorrenza sleale di prodotti importanti dall’Asia, come per esempio del Pome, e dobbiamo evitare che vengono compiuti fraudi fiscali come nel caso di Pome raffinato che in realtà è soltanto olio di palma mascherato da rifiuto”. L’appello è di superare le premialità per il Pome importato e dare il giusto valore all’Uco nazionale, rispettando il principio di economia circolare e scoraggiando il ricorso a prodotti d’importazione la cui sostenibilità e tracciabilità sono meno certe.