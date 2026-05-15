Conserve ittiche, Consorcio cresce più del mercato e amplia gamma fresco

A TuttoFood il gruppo spagnolo presenta nuova brand strategy

Milano, 15 mag. (askanews) – Il mercato italiano continua a dare soddisfazione al Grupo Consorcio, che ha avviato il 2026 nel solco di una crescita sopra i livelli di mercato che aveva contraddistinto anche il 2025. A due anni dall’avvio della gestione diretta del nostro mercato, il gruppo spagnolo di conserve ittiche punta ora a consolidare questi risultati con un allargamento della gamma prodotti, che presidiano segmenti di mercato nuovi, sempre di fascia premium.”Abbiamo iniziato l’anno veramente in maniera rilevante. In tutte le referenze, mediamente, la performance, parlo di sell out, ma anche di sell in, è superiore a quella del mercato, largamente – ha detto Dario De Stefano, general sales manager Italia di Grupo Consorcio – Abbiamo avuto un gennaio-aprile molto importante come inizio dell’anno, siamo intorno a una crescita del 20%”.Forte di questo risultato, l’azienda spagnola ha scelto TuttoFood come vetrina per presentare le novità sul mercato italiano e la nuova campagna di comunicazione, alla presenza del nuovo ceo, Jesus Gòmez e della vicepresidente Valeria Piaggio, nipote del fondatore. Una campagna che rafforza il posizionamento premium del marchio, puntando sul valore del tempo: “Stiamo sviluppando una nuova campagna, una nuova idea creativa, in cui i pilastri di questa nuova idea sono il Cantabrico, il nostro stabilimento è praticamente a cento metri dal porto di Santona, nel centro del Cantabrico, e 100% calma. Che vuol dire calma? Due sensi – ci ha spiegato Eduardo Sanfilippo, chief marketing & communication di Grupo Consorcio – I nostri prodotti sono un po’ speciali, si lavorano con una cura molto speciale ma è anche un concetto che vogliamo portare al consumatore. In un mondo in cui tutto viene accelerato, tutto avviene in fretta, noi vogliamo dire al consumatore: mangia un prodotto buono e di qualità con calma”. Accanto ad alcune novità nei segmenti di tonno e acciughe con olio extravergine bio e al consolidamento delle acciughe del Cantabrico, che nell’ultimo anno sono cresciute del 24,1% a valore, Consorcio punta ad allargare la propria presenza nel banco del fresco. “Sostanzialmente con una linea di prodotti che sono nati per il canale pescheria o per il canale libero servizio – ha affermato De Stefano – ovvero una linea di prodotti in HPP, quindi con i nostri prodotti iconici in acciughe e tonno, a cui affianchiamo una linea di prodotti di pesce crudo, dal baccalà alle seppie, al calamaro, per offrire al consumatore una linea di prodotti HPP a marchio Consorcio in un segmento storicamente poco brandizzato. L’obiettivo è quello di raccontare una nuova storia, perché nel mondo del fresco la tecnologia da un lato e il banco del fresco dall’altro ci permettono di utilizzare meno sale”. Si tratta di piatti già pronti, con una vita a scaffale di 20 giorni che allargano la presenza di Consorcio nel banco del fresco take-away rispondendo a una tendenza crescente verso un’alimentazione sana e naturale. Ma l’innovazione di prodotto consentirà di mantenere gli stessi livelli di crescita quest’anno, nonostante le tensioni internazionali? “Io credo proprio di sì. È vero che, però, c’è un’unica area di criticità, ma varrà per tutti: le tensioni internazionali inevitabilmente temo che porteranno a una crescita talmente forte di alcuni costi, per cui è probabile che si dovrà prima o poi arrivare a un aumento dei listini. Ma se togliamo questi aspetti esogeni – ha concluso De Stefano – direi che non c’è motivo per non essere ottimisti, che anche questo sarà un buon anno per il Consorcio”.