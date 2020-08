Consigli fantacalcio: in ritiro col Napoli ecco Osimhen, il 21enne paragonato a Drogba

Il nigeriano arrivato dal Lille, con cui ha segnato 18 gol in 38 partite. Nel suo curriculum anche medaglia d’oro e titolo di capocannoniere nel Mondiale Under 17 del 2015 in Cile: 10 gol, record assoluto

