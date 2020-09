REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Calabria, riunito a palazzo Campanella, ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, la relazione sulla gestione e le relative modifiche, primi due punti all’ordine del giorno della seduta.

Nel corso del dibattito, il capogruppo del Pd, Domenico Bevacqua, ha portato in aula la questione di alcuni “giovani universitari che non sono entrati nell’importo previsto per usufruire dei benefici del bando della giunta regionale” per gli studenti calabresi, in quanto “la somma è inferiore alle richieste”, ha spiegato. Il consigliere ha quindi chiesto alla giunta di “reperire ulteriori risorse finanziarie in modo da dare risposta a tutti i giovani calabresi che hanno fatto richiesta e ne hanno diritto”.

L'articolo Consiglio Calabria approva rendiconto esercizio finanziario 2019 proviene da Notiziedi.

