Consiglio comunale di Milano approva bilancio consuntivo 2022

E.Conte: chiuso in pareggio grazie a avanzo di amministrazione

Milano, 27 apr. (askanews) – Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nel tardo pomeriggio il rendiconto della gestione per l’esercizio 2022. “Il dato politico più importante guardando al Bilancio 2022 è che lo abbiamo chiuso in pareggio grazie all’utilizzo di avanzo di amministrazione. L’equilibrio di bilancio nel 2022 è stato raggiunto applicando risorse straordinarie per 262 milioni di euro, un numero che preoccupa e ci tiene in tensione anche nella fase di programmazione 2023-2025”. Lo ha detto l’assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, presentando in consiglio comunale il bilancio consuntivo 2022.

“Siamo riusciti grazie a questo avanzo a non tagliare di un euro la nostra spesa, il cui perimetro è rimasto uguale anzi cresciuto. Grazie a queste risorse siamo riusciti a sopperire al caro energia: 69 milioni di euro per cui abbiamo ricevuto un contributo statale di soli 27 milioni, la differenza l’abbiamo finanziata con l’uso dell’avanzo. Quest’anno continuiamo a fronteggiare un pezzo di caro energia, il finanziamento della quota corrente del canone di concessione della M4 e e anche la dinamica inflattiva, che colpisce in maniera indistinta anche i nostri consumi” ha aggiunto.

“Nella parte relativa agli investimenti troviamo il dato più interessante del rendiconto. In un contesto quantomeno incerto relativo al Pnrr, incerto sia nella quantità sia nei tempi, a Milano in investimenti abbiamo impegnato più di 1,7 miliardi di euro, ovvero oltre due volte la cifra media impegnata negli ultimi cinque anni. Una cifra che conferma la capacità di questo ente di intercettare i fidanzamenti statali ed anche la capacità di metterla a terra, per dare un nuovo sviluppo alla nostra città. Questi impegni di spesa ci permettono di immaginate la Milano di domani, attraverso investimenti molteplici che si tradurranno in benefici per i suoi cittadini” ha continuato Conte.

continua a leggere sul sito di riferimento