consiglio-di-sicurezza-onu-approva-la-risoluzione-usa-per-gaza

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Tredici membri del Consiglio hanno votato a favore del testo, che l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz ha definito “storico e costruttivo”. Russia e Cina si sono astenute.

La risoluzione statunitense, modificata più volte durante i negoziati, approva il piano del presidente americano che ha portato all’attuazione, il 10 ottobre, del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nel territorio palestinese.