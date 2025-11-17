martedì, 18 Novembre , 25

Ucraina, dalla Francia fino a 100 caccia Rafale: la svolta tecnologica nel momento buio di Kiev

(Adnkronos) - Una firma "storica", una svolta che...

Venezuela, caos e lungo impegno militare: i rischi per Trump se depone Maduro

(Adnkronos) - Un esercito pronto all'insurrezione e un'opposizione...

Maltempo, nuova allerta arancione in Friuli Venezia Giulia. Piogge al Centro-Sud

(Adnkronos) - Nuova allerta maltempo in Friuli Venezia...

E’ il giorno del bonus elettrodomestici: cosa si può comprare, come richiederlo

(Adnkronos) - E' il giorno del bonus elettrodomestici....
Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa per Gaza

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Tredici membri del Consiglio hanno votato a favore del testo, che l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz ha definito “storico e costruttivo”. Russia e Cina si sono astenute. 

La risoluzione statunitense, modificata più volte durante i negoziati, approva il piano del presidente americano che ha portato all’attuazione, il 10 ottobre, del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nel territorio palestinese. 

