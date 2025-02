Consiglio e Parlamento Ue: ridurre spreco alimentare entro 2030

Riducendo sprechi lavorazione ma anche quelli pro capite

Roma, 19 feb. (askanews) – Ridurre lo spreco alimentare entro il 2030. E’ l’obiettivo dell’accordo provvisorio sulla revisione mirata della direttiva quadro sui rifiuti raggiunto oggi dalla presidenza del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento europeo. L’accordo stabilisce obiettivi UE per la riduzione dello spreco alimentare entro il 2030 e misure per un settore tessile più sostenibile e che produca meno rifiuti. L’accordo deve ancora essere confermato da entrambe le istituzioni prima di passare attraverso la procedura di adozione formale.

Per quanto riguarda lo spreco alimentare, i due co-legislatori hanno concordato obiettivi ambiziosi ma realistici sullo spreco alimentare entro il 2030: riduzione del 10% degli sprechi di lavorazione e produzione rispetto alla quantità media di spreco alimentare generato in questi settori nel 2021-2023. E ancora, riduzione del 30% pro capite degli sprechi provenienti da vendita al dettaglio, ristoranti, servizi di ristorazione e famiglie rispetto alla quantità media di spreco alimentare generato in questi settori nel 2021-2023.

Questi obiettivi sono i primi in assoluto ad essere stabiliti a livello UE. L’accordo prevede anche la donazione volontaria di cibo invenduto sicuro per il consumo umano come aspetto importante della riduzione dello spreco alimentare.