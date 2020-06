Consiglio Federale FIS approva il bilancio consuntivo

Si è svolta in videoconferenza la seduta del Consiglio federale. Sono stati numerosi i punti all’ordine del giorno affrontati dai rappresentanti eletti del mondo della scherma italiana. Dopo l’avvio di seduta dedicato alle comunicazioni del Presidente che sono state incentrate sui ringraziamenti al gruppo di lavoro per la redazione del protocollo di dettaglio per la ripresa dell’attività schermistica, il Consiglio federale ha affrontato uno dei punti clou dell’incontro: il bilancio consuntivo 2019. Dopo l’esposizione dei vari documenti che compongono lo strumento finanziario e dopo la relazione dei Revisori dei Conti, i consiglieri hanno approvato all’unanimità il bilancio 2019 che si chiude con un utile di esercizio di 459mila euro.

