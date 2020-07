REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Il Consiglio Regionale nella sua ultima seduta ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno di sostegno alla candidatura di Tropea quale ‘Capitale italiana della Cultura 2021′, sancendo così un momento importante di piena condivisione per il quale esprimo il mio più vivo compiacimento”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, sottolineando che: “Si tratta di un atto importante che testimonia l’adesione unanime della massima Assemblea calabrese ad un progetto culturale che potrebbe avere importanti riflessi per l’immagine e l’economia dell’intera Calabria, senza contare un finanziamento di un milione di euro per le varie attività”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Consiglio regionale Calabria “Tropea sia capitale cultura” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento