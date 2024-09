Consiglio regionale Lombardia chiede creazione wait zone a Malpensa

Approvata mozione di Iv che prevede istituzione di tavolo tecnico

Milano, 10 set. (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione, proposta da Giuseppe Licata (Azione Italia Viva), che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di soggetti pubblici e privati per monitorare e migliorare la sicurezza stradale nell’area dell’aeroporto della Malpensa. Nell’ambito di tale organismo si dovrà valutare l’efficacia della ‘wait zone’ istituita da Enac per consentire la fermata gratuita fino ad un’ora per gli automobilisti in attesa dei passeggeri in arrivo. Oggi infatti, fa notare il documento, gli automobilisti continuano ad effettuare soste in zone dove vigono divieti, determinando di fatto situazioni di pericolo nonché di difficoltà per la circolazione.

Un’analisi attenta della situazione è necessaria secondo il proponente anche “considerato che le prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 saranno motivo di crescita esponenziale nel transito di passeggeri e autoveicoli”. Nel dibattito è intervenuto Samuele Astuti (Pd) appoggiando il documento mentre Maira Cacucci (FdI) ha chiesto una modifica al testo, accolta dal proponente, sottolineando che la wait zone è già stata istituita seppur con scarsi risultati. Il sottosegretario Mauro Piazza a nome della Giunta ha espresso parere favorevole al testo modificato.