Consiglio Superiore Sanità: non riaprire scuole prima di settembre

Parla il Direttore del CSS Locatelli: lascerei gli studenti a casa fino a prossimo anno scolastico

Governo e comitato scientifico provano a programmare la fase 2. Cauto sulla riapertura delle scuole il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “Personalmente penserei a posticipare la riapertura delle scuole al prossimo anno”, ha spiegato Locatelli precisando che la decisione spetta al governo. Sulla stessa lunghezza d’onda il governatore del Veneto Zaia mentre la Liguria ragiona sulla ripartura dei cantieri: il governatore Toti ha convocato un vertice per far ripartire alcuni lavori in corso. Misure ancora restrittive in Piemonte e Lombardia.