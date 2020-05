Consiglio Toscana unanime per riapertura attività economiche 18 maggio

Sono ottanta gli atti all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale, convocata in via telematica, collegati alla comunicazione della Giunta di aggiornamento sull’emergenza Covid-19, molti dei quali presentati dalle forze di opposizione.

Il primo atto a ricevere il voto unanime dell’Aula è una proposta di risoluzione firmata da tutte le forze politiche che impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo per riaprire in sicurezza il 18 maggio, le attività economiche in Toscana. “Passa la linea che avevo proposto – interviene Stefano Scaramelli (Italia viva) -. Questa risoluzione segue la strada che avevo indicato da settimane.

