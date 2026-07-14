martedì, 14 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOConsob, da Cdm via libera a procedura nomina Stazi a presidente
consob,-da-cdm-via-libera-a-procedura-nomina-stazi-a-presidente
Consob, da Cdm via libera a procedura nomina Stazi a presidente
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Consob, da Cdm via libera a procedura nomina Stazi a presidente

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Come anticipato da Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’avvio della procedura di nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. Lo confermano fonti di Governo. 

Guido Stazi è un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust. 

E’ stato dirigente dell’Antitrust fin dagli anni Novanta, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto dell’Agcom ed è stato segretario generale della Consob dal giugno 2013 al dicembre 2017. Ha quindi un profilo tecnico-istituzionale molto forte, con esperienza diretta nella regolamentazione finanziaria, nell’antitrust, nelle telecomunicazioni e nei temi legati alle piattaforme digitali e ai Big Tech. 

Previous article
Giuntoli: “Lavoriamo al rinnovo di Ederson, Palestra? Noi corretti con tutti’
Next article
Mondiali, Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise protagonisti della cerimonia di chiusura

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Alcaraz, obiettivo Cincinnati: Carlos verso il ritorno in campo dopo l’infortunio

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz mette nel mirino il ritorno in campo. Dopo quasi quattro mesi di assenza dalle competizioni a causa dell’infortunio al polso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Puglia, ‘Valore Acqua’, progetto di rigenerazione per tutelare falda della Murgia﻿

(Adnkronos) - L’Italia è oggi un Paese esposto allo stress idrico e tra i maggiori consumatori di acqua in Europa. Una situazione aggravata dagli...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Balogun dopo il caso della squalifica tolta ai Mondiali: “Prima ero felice, poi ho capito…”

(Adnkronos) - "Quando ho visto il cartellino rosso, all'inizio ero sotto shock. Non l'ho fatto apposta, si è trattato di un contatto e una...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise protagonisti della cerimonia di chiusura

(Adnkronos) - Il Mondiale di calcio 2026 volge al termine. Tra pochi giorni, il più grande evento sportivo della storia giungerà all'atto conclusivo e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.