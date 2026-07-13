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Consob, Guido Stazi sarà presidente: domani attesa la nomina in Cdm
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Consob, Guido Stazi sarà presidente: domani attesa la nomina in Cdm

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Roma, 13 lug. (askanews) – Il Governo scioglie il nodo della Consob. Secondo quanto si apprende il consiglio dei ministri in programma domani dovrebbe nominare Guido Stazi alla presidenza della commissione nazionale per le società e la Borsa.

Stazi è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dall’8 marzo 2022. In precedenza, sempre in Agcm è stato responsabile del comitato valutazioni economiche. E’ stato anche capo di gabinetto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2005-2012) e segretario generale della Consob (2013-2017).

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