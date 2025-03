consorzio-barbera-asti-e-monferrato-a-vinitaly-tra-export-e-nuove-sfide

Milano, 30 mar. (askanews) – Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato partecipa a Vinitaly 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile, all’interno di Piemonte Land nel padiglione 10. Tra le novità principali, la firma di un accordo con il Monopolio della Pennsylvania (Usa), che darà vita a un press tour esclusivo per rafforzare i rapporti con il mercato statunitense. Il press tour sarà articolato in due fasi: la prima si svolgerà nel Monferrato, con visite in cantina, seminari e incontri dedicati alle Denominazioni tutelate, mentre la seconda avrà luogo a Vinitaly, con focus sulle aziende e le produzioni vinicole del Piemonte.

“Il ruolo del Consorzio è sempre stato quello di tutelare, promuovere e valorizzare le eccellenze e le Denominazioni del nostro territorio, soprattutto in momenti delicati come quello attuale” ha spiegato il presidente Vitaliano Maccario, aggiungendo che “investire sulla qualità e sulla presenza internazionale è fondamentale per garantire un futuro competitivo alle nostre denominazioni”.

A margine dell’accordo con il Monopolio della Pennsylvania, Maccario in merito ai possibili dazi Usa ha evidenziato che “sicuramente l’introduzione dei nuovi dazi sulle importazioni di vino negli Stati Uniti ci stanno costringendo a riflessioni importanti anche se non siamo particolarmente preoccupati. Grazie al loro prezzo competitivo – ha sottolineato – i nostri vini, in particolare la Barbera, non subiranno flessioni significative. Confidiamo – ha concluso – che il rincaro possa essere assorbito dal mercato, anche per l’apprezzamento crescente tra i giovani consumatori e wine lovers”.

Il Consorzio prosegue nel percorso di promozione delle 13 Denominazioni tutelate, che nel 2024 hanno registrato risultati importanti. Il Monferrato Doc Nebbiolo è cresciuto dell’11%, superando le 500mila bottiglie, il Piemonte Doc ha segnato un +3%, con un incremento di quasi un milione di bottiglie, mentre il Piemonte Doc Barbera si conferma stabile con oltre 16 milioni di bottiglie (+0,4%). Ottima performance per il Piemonte Doc Barbera Passito, che cresce del 19,36% e supera le 1,1 milioni di bottiglie. Spicca infine il Piemonte Doc Barbera-Nebbiolo con un +359% e oltre 500mila bottiglie. Il Ruchè di Castagnole Monferrato Docg resta sopra il milione di bottiglie (+1,6%), mentre il Terre Alfieri Docg cresce dell’8%. Tra i bianchi, il Piemonte Doc Chardonnay segna un record con +7,6% e 2,1 milioni di bottiglie.

Nel 2025 il Consorzio sarà impegnato nella promozione del territorio attraverso manifestazioni, eventi esperienziali, workshop, campagne social e nuove iniziative, con l’obiettivo di rendere la Barbera d’Asti “un vino giovane, accessibile, legato alla tradizione ma adatto a molteplici occasioni di consumo”.