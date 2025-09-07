consorzio-del-tarvisiano-guida-progetto-europeo-interreg-indialps

Milano, 7 set. (askanews) – Il Consorzio del Tarvisiano rafforza l’impegno per un turismo sostenibile partecipando al progetto europeo Interreg Indialps, iniziativa che coinvolge Italia, Austria e Slovenia con l’obiettivo di conciliare la fruizione turistica e la tutela ambientale. Al fianco del Consorzio figurano il Parco naturale delle Prealpi Giulie, l’Università di Padova, il Parco naturale del Dobratsch, l’Ufficio turistico di Villach e l’Università della Carinzia FH Karnten.

Il programma prevede l’analisi dei flussi turistici nei Parchi naturali, l’individuazione delle aree più delicate per la convivenza tra fauna, flora e attività outdoor, progetti pilota di sensibilizzazione ambientale rivolti a studenti e comunità locali e lo scambio di buone pratiche tra partner italiani, austriaci e sloveni.

Il Consorzio intende estendere l’esperienza del Tarvisiano, seconda destinazione italiana ad aver ottenuto nel 2021 la certificazione internazionale GsTc, all’intera Riserva di Biosfera Mab Unesco delle Prealpi Giulie. L’area comprende 17 Comuni italiani caratterizzati da un patrimonio naturalistico e culturale di rilievo.

Tra le iniziative spicca il Forum del Turismo Sostenibile, giunto alla quinta edizione e in programma il 27 e 28 settembre 2025 all’Auditorium Julius Kugy di Tarvisio (Udine), in coincidenza con la Giornata mondiale del turismo. Organizzato con l’Italy Working Group GsTc, il Forum riunirà istituzioni, operatori, enti ambientali e partner di progetto per condividere strategie basate sullo standard internazionale del Global Sustainable Tourism Council.

Il 27 settembre sono previsti interventi in plenaria con ospiti internazionali, workshop tematici e momenti di networking; il 28 settembre sarà invece dedicato alla scoperta del territorio con un’escursione nel Bosco Pefc “Natura” o, in caso di maltempo, alla miniera di Cave del Predil. La partecipazione sarà gratuita con registrazione obbligatoria entro il 20 settembre.