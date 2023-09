Consorzio Franciacorta “sparkling wine partner” di Orticolario 2023

Le bollicine a Villa Erba il 25 settembre e poi dal 28 al 1 ottobre

Milano, 15 set. (askanews) – Il Consorzio Franciacorta sarà “sparkling wine partner” di “Orticolario 2023”, l’evento culturale dedicato alla natura, la cui 13esima edizione andrà in scena dal 28 settembre al 1 ottobre a Villa Erba di Cernobbio, sul lago di Como.

“Per noi è un vero onore essere partner di ‘Orticolario’ e aprire idealmente questa manifestazione così importante, che avrà luogo qui a Villa Erba” ha affermato il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini, sottolineando che “siamo orgogliosi non solo per il prestigio dell’evento, ma anche per essere presenti in questo territorio, una zona d’Italia di primissimo interesse dal punto di vista turistico e da quello della ristorazione, che presenta standard di varietà e qualità altissimi. Invitiamo quindi operatori, addetti ai lavori e appassionati a raggiungerci – ha concluso – e scoprire insieme le eccellenze di questa splendida area del nostro Paese”.

La splendida villa di fine Ottocento, una delle più importanti del lago, sarà inoltre tappa, il 25 settembre, del “Festival Franciacorta” con la presenza di ben 31 Cantine. La giornata sarà suddivisa in due momenti distinti: dalle 16 alle 18 è previsto un evento gratuito dedicato agli operatori e alla stampa, mentre dalle 18 alle 21 le degustazioni ai diversi banchi d’assaggio saranno aperte al pubblico.