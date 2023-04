Consorzio Grana Padano: ristorazione è 10% consumi nazionali della Dop

Zaghini: Giornata ristorazione occasione per affermare nostra qualità

Milano, 28 apr. (askanews) – “Quando si tratta di ristorazione, Grana Padano è sempre presente. Se poi un evento dedicato al settore diventa l’occasione per celebrare la cultura dell’ospitalità del nostro Paese, la partecipazione della Dop più consumata in Italia e nel mondo diventa ancora più forte e sentita”. Con queste parole il direttore generale del Consorzio Grana Padano, Stefano Berni, ha espresso la soddisfazione del Consorzio per la partecipazione, in qualità di partner, alla prima edizione della “Giornata della Ristorazione”, la manifestazione promossa dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi (FIPE-Confcommercio) con il patrocinio anche dei ministeri del turismo, dell’agricoltura e degli esteri.

Con una produzione di forme pari a 5.212.103 nel 2022 e un’esportazione di prodotto che ha raggiunto il 47%, il formaggio Dop più consumato al mondo è anche protagonista tra i formaggi per la ristorazione. Il settore horeca, solo in Italia, utilizza circa 300.000 forme l’anno, che equivalgono ad oltre il 10% dei consumi nazionali.

La Giornata della Ristorazione si è svolta oggi in tutta Italia e all’estero attraverso decine di iniziative i cui protagonisti sono ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e taverne, intese come imprese capaci di riabituare l’uomo a vivere assieme costruendo una grande rete di valori e di solidarietà.

“Non sono solo i numeri, in questo caso, a darci la responsabilità e l’onore di essere oggi al fianco delle Fipe e delle istituzioni presenti, ma sono anche i valori che l’evento vuole trasmettere, volti al ripristino di una coscienza sociale che si fonda sul valore dell’ospitalità – ha detto il presidente del Consorzio, Renato Zaghini – Per il Grana Padano la Giornata della Ristorazione è l’occasione per affermare la qualità del nostro prodotto che rappresenta un’emozione italiana e che ogni giorno promuove valori come l’educazione alimentare, la solidarietà e la sostenibilità, i medesimi che ispirano questa bellissima iniziativa”.

