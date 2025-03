Consorzio Lugana Doc partner di Officine Saffi per mostra Tempelhaug

Milano, 15 mar. (askanews) – Il Consorzio Tutela Lugana Doc annuncia la sua partecipazione come “wine partner” esclusivo al “private opening” della mostra “I should have not used blue?”, prima esposizione in Italia dedicata all’artista norvegese Ann Beate Tempelhaug. L’evento, patrocinato dal Comune di Milano e dall’Ambasciata di Norvegia in Italia, è realizzato con il supporto di Norwegian Crafts e in collaborazione con Spazio Nobile. Durante l’opening, su invito, in programma martedì 18 marzo presso gli spazi di Fondazione Officine Saffi, gli ospiti potranno degustare una selezione di vini Lugana Doc.

“Siamo entusiasti di essere al fianco di Fondazione Officine Saffi in questo evento esclusivo”, dichiara il direttore del Consorzio, Edoardo Peduto, aggiungendo che “l’arte e il vino condividono valori di identità e creatività, e questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per raccontare il nostro vino in un contesto di pregio e di grande ispirazione”.

“La mostra costituisce un importante momento di dialogo tra modalità espressive e linguaggi diversi” – aggiunge Laura Borghi, presidente di Fondazione Officine Saffi – e siamo orgogliosi di poter contare su un partner come il Consorzio Lugana, con cui condividiamo l’impegno verso la qualità, l’eccellenza e l’innovazione”.