Consorzio Montefalco: il 2024 anno straordinario per i nostri vini

Bartoloni: nel 2025 puntiamo a consolidare e ad ampliare i mercati

Milano, 21 gen. (askanews) – “Il 2024 è stato un anno straordinario per i nostri vini e il nostro territorio. Guardiamo al 2025 con l’ambizione di consolidare questi successi, ampliando il dialogo con i mercati e continuando a promuovere Montefalco e Spoleto come luoghi di eccellenza”. Lo ha affermato il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco, Paolo Bartoloni.

L’anno che si è da poco concluso è stato un anno importante per i produttori associati all’ente consortile, che hanno saputo conquistare i riflettori delle principali testate di settore, tra cui Wine Spectator, Wine Enthusiast, Wine Advocate, James Suckling, Vinous, Decanter, Jancis Robinson, Falstaff, Vinum, Ian D’Agata Wine Review, Gilbert&Gaillard, Vert de Vin e raccogliendo consensi anche sulle principali guide enologiche italiane come Bibenda, Guida ai Vini Essenziali di Doctor Wine, Vini d’Italia di Gambero Rosso, Slow Wine, Winemag, Guida Oro di Veronelli, Vinoway, Vinibuoni d’Italia, Vitae e Winescritic.

Per il 2025 il Consorzio è pronto “a rafforzare ulteriormente il posizionamento delle Denominazioni attraverso un programma di iniziative che porteranno il territorio di Montefalco a dialogare con il panorama enologico nazionale e internazionale. Montefalco sarà protagonista di appuntamenti di primo piano, come in occasione di Vinitaly, occasioni strategiche per consolidare la presenza sui mercati esteri e promuovere le sue eccellenze”. Non mancheranno, inoltre, iniziative di incoming dedicate a operatori, ristoratori e importatori, “pensate per accogliere esperti e professionisti direttamente sul territorio, permettendo loro di scoprire i vini e la straordinaria cultura che essi raccontano”. Tra gli appuntamenti chiave, l’evento che si terrà a Montefalco il 17 e 18 giugno con “A Montefalco”, un’occasione esclusiva per approfondire la conoscenza delle Denominazioni riservata alla stampa nazionale e internazionale di settore e agli operatori del settore delle nuove annate dei vini prodotti nei territori delle Denominazioni di Montefalco e Spoleto, ed “Enologica – Abbinamenti” dal 19 al 21 settembre che, con degustazioni, laboratori e momenti di incontro. offrirà “un’esperienza immersiva” tra vino e territorio.

Il nuovo anno “segnerà anche un ulteriore impegno verso sostenibilità, innovazione e ricerca, con progetti che uniscono tradizione e futuro, per continuare a far crescere la reputazione di Montefalco come uno dei luoghi simbolo dell’enologia italiana”.