Consorzio Prosciutto Norcia Igp a Casa Italia al G7

Roma, 27 set. (askanews) – Anche il Consorzio del Prosciutto di Norcia IGP è a “Casa Italia DOP IGP” a Siracusa, l’iniziativa organizzata da Origin Italia, in collaborazione con ISIT e AFIDOP con il supporto di Fondazione Qualivita, in occasione dell’evento Divinazione Expo 2024 – G7 Agricoltura.

Una occasione per degustare il Prosciutto di Norcia IGP all’interno dello spazio espositivo in Piazza Cesare Battisti e per incontrare i rappresentanti del Consorzio. “E’ un onore essere al G7 Agricoltura di Ortigia – ha detto Pietro Bellini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Norcia IGP – Un’iniziativa importante per mettere in luce l’eccellenza del settore agroalimentare italiano e promuovere il valore del Made in Italy la cui difesa non è solo una tutela di tipo economico ma rappresenta una vera e propria battaglia per tutelare la qualità, la tradizione e la cultura italiana. Le DOP e le IGP devono fare fronte comune con le Istituzioni per sensibilizzare i consumatori sulla reale origine dei prodotti e renderli liberi di scegliere con consapevolezza”.

Il Prosciutto di Norcia è presente con uno spazio dedicato, dove buyers e visitatori hanno l’opportunità di degustarlo ogni giorno. Inoltre, potranno assistere ad uno speciale show cooking, previsto per domenica 29 settembre alle 18: lo chef mostrerà al pubblico le tecniche di taglio al coltello e la versatilità del prodotto. L’evento culminerà con l’assaggio, accompagnato dal racconto delle caratteristiche tipiche del Prosciutto di Norcia IGP.