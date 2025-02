Consorzio Vini Abruzzo a Wine Paris: avanti con internazionalizzazione

Nicodemi: sarà un 2025 ricco di appuntamenti, anche all’estero

Milano, 2 feb. (askanews) – “Siamo stati tra i primi, in Italia, ad intuire le potenzialità di questa manifestazione in crescita continua”. Con queste parole, Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo annuncia la partecipazione dal 10 al 12 febbraio alla fiera Wine Paris che accoglierà nella capitale francese oltre 4.600 espositori provenienti da 50 Paesi e attirerà più di 50mila visitatori da 140 nazioni.

Il Consorzio avrà uno stand dedicato (Stand D006) che ospiterà 28 Cantine con tutte le novità del panorama enologico abruzzese. La fiera sarà anche l’occasione per raccontare nel dettaglio l’entrata in vigore, a partire proprio dalla vendemmia 2024, del “Modello Abruzzo”, con l’introduzione della menzione Superiore per le Dop, delle nuove appellazioni provinciali, e dell’unica Igp, Terre d’Abruzzo Igp. “Un primo fondamentale passo volto a rafforzare la comune identità dell’enologia regionale – mette in risalto l’ente consortile – che va al contempo a valorizzare i singoli territori, rendendo facilmente riconoscibile la scala dei valori delle diverse tipologie di vino ai consumatori”.

“Sarà un 2025 ricco di appuntamenti, anche al di fuori del nostro Paese, in continuità con la strategia di voler allargare o potenziare i nostri mercati di riferimento” ha proseguito Nicodemi, ricordando che “siamo reduci da un importante evento in Svizzera, a Zurigo, e siamo in partenza per una nuova tappa londinese, per poi spostarci in Scozia, dove l’interesse nei confronti dei vini d’Abruzzo è sempre più in crescita; sarà poi la volta di Parigi con una speciale delegazione di aziende”.