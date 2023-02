Consorzio Vini DOC Cirò e Melissa: avanti con le attività di promozione

A marzo appuntamenti a Milano e Roma, e poi al Vinitaly a Verona

Milano, 28 feb. (askanews) – Nel 2023 il Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa proseguirà il suo lavoro di promozione delle Denominazioni e del suo territorio sui mercato nazionale e su quelli internazionali “per rafforzare l’immagine e creando un’identità forte, riconoscibile e unitaria”, attraverso numerosi appuntamenti e occasioni di incontro, con il pubblico consumer e con gli addetti ai lavori

Si parte a marzo con due due seminari dedicati alla scoperta del vitigno autoctono più iconico e identitario del Cirò, il Gaglioppo. Gli incontri, intitolati “Gaglioppo, tra identità e longevità” prevedono la degustazione di otto referenze di cantine selezionate, “un’occasione per scoprire grandi vini rossi, complessi, strutturati, capaci di invecchiare acquisendo caratteristiche uniche e riconoscibili”. Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con Ais, si terrà lunedì 6 marzo a Milano presso The Westin Palace e sarà condotto dalla sommelier calabrese Maria Rosaria Romani e dal sommelier e degustatore Davide Gilioli. Il secondo appuntamento, realizzato insieme con la Fondazione italiana sommelier (Fis), sarà lunedì 20 marzo nella sede centrale della Fis e sarà guidato da un docente e da un rappresentante del Consorzio. Al termine di entrambi i seminari seguiranno banchi d’assaggio nei quali 15 cantine del Consorzio porteranno i loro vini DOC bianchi, rossi e rosati.

“Da sempre la tradizione vitivinicola del Cirò è legata a doppio filo al Gaglioppo” ha spiegato il presidente del Consorzio, Raffaele Librandi, ricordando che “questo vitigno autoctono calabrese ha delle peculiarità davvero uniche e dalle sue uve si originano vini con caratteristiche inequivocabili, fortemente identitari, primo fra tutti il Cirò Rosso”.

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa inoltre sarà presente a Vinitaly e anche durante la fiera non mancheranno le occasioni e gli appuntamenti per scoprire i vini della DOC calabrese. Fuori salone, domenica 2 aprile, ci sarà un evento al Teatro Stabile di Verona che vedrà i vini dei produttori del Consorzio abbinati ai differenti sapori delle cucine regionali italiane.

