Consorzio vini Doc Sicilia con Ais per Concorso miglior sommelier Sicilia

Milano, 18 mar. (askanews) – Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia conferma anche quest’anno il proprio impegno nel sostenere la formazione e la valorizzazione dei sommelier siciliani, rinnovando la collaborazione con Ais Sicilia in occasione della sesta edizione del “Concorso Miglior Sommelier Sicilia”, che si concluderà con la serata finale e la premiazione domenica 27 aprile a Taormina.

“Il Consorzio è orgoglioso di contribuire alla crescita della nuova generazione di sommelier – sottolinea l’enologo Giuseppe Figlioli consigliere del cda del Consorzio – sostenendo un evento che premia la professionalità e promuove l’eccellenza del vino siciliano in Italia e nel mondo”.

Un’importante novità di questa edizione è l’anticipo della data del concorso, tradizionalmente fissata a ottobre, al mese di aprile. Una scelta pensata per permettere ai partecipanti di prepararsi con maggiore anticipo per il Concorso Miglior Sommelier d’Italia, previsto a novembre. Di conseguenza, anche le lezioni della Scuola Concorsi si terranno tra marzo e l’inizio di aprile, offrendo un percorso formativo approfondito in cui i concorrenti possono migliorare le proprie competenze sulla degustazione e sulla conoscenza dei vini e delle aziende siciliane. Gli incontri sono guidati da docenti di livello regionale e nazionale, con un appuntamento speciale tenuto dal Miglior Sommelier d’Italia.

La collaborazione tra il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia e Ais Sicilia si concretizza anche con una serie di iniziative volte ad arricchire il percorso formativo dei partecipanti. Tre Cantine siciliane, appartenenti ad areali diversi dell’isola, apriranno le loro porte agli studenti della Scuola Concorsi, offrendo un’esperienza diretta sul territorio. Inoltre, verranno organizzate tre masterclass dedicate ai vitigni siciliani, con un focus particolare su Lucido, Grillo e Nero d’Avola, oltre ad una selezione di vini rossi. In occasione della serata finale del concorso, il Consorzio fornirà i vini per una masterclass esclusiva, il cui programma è ancora in fase di definizione.

Per celebrare il talento dei migliori sommelier siciliani, ai primi tre classificati saranno donate magnum di vini Doc Sicilia, grazie alla partecipazione di sedici aziende che hanno già aderito con entusiasmo all’iniziativa.