Consorzio Vini Maremma Toscana chiude 2024 con 7,5 mln bottiglie: +8,1%

Trainate da Vermentino (2,3 mln). Ente ora debutta a “Wine Paris”

Milano, 24 gen. (askanews) – I vini della Doc Maremma Toscana si preparano al loro debutto alla sesta edizione del “Wine Paris & Vinexpo Paris” in programma dal 10 al 12 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles. Nella capitale francese la Denominazione si presenta dopo un 2024, anno in cui ha festeggiato i suoi primi dieci anni, che l’ha vista crescere a dispetto dei trend del resto della Toscana, con l’imbottigliato che ha registrato un incremento dell’8,15% rispetto all’anno precedente con poco meno di 7,5 mln di bottiglie. Come previsto, il Vermentino si è confermato il vino più rappresentativo, con oltre 2,3 milioni bottiglie, che corrispondono a quasi il 32% del totale Doc.

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana guidato da Francesco Mazzei, ricorda che in generale i vini bianchi continuano a guadagnare terreno, rappresentando ora oltre il 42% del totale imbottigliato, in crescita rispetto al 2023. I vini rossi al 53%, registrano una leggera flessione rispetto al 55% dello scorso anno, mentre i rosati crescono e raggiungono il 5% dell’imbottigliato. Anche il numero dei soci del Consorzio è ulteriormente aumentato arrivando a 473, a testimonianza della dinamicità di questa Denominazione in cui i produttori credono sempre più. La Doc Maremma Toscana rappresenta infatti il 33% del totale di produzione rivendicata nella provincia di Grosseto, confermandosi come un terzo dell’intera produzione vinicola provinciale.

Al “Wine Paris & Vinexpo Paris” saranno una trentina le Cantine con oltre 50 etichette che si presenteranno al bancone consortile agli operatori e alla stampa internazionali. Tra le tipologie in degustazione, gli addetti ai lavori potranno trovare in particolare Vermentino e Ciliegiolo, a fianco dei rosati, dei rossi internazionali e dei blend in stile “supertuscan”.

“Siamo riusciti a chiudere l’anno superando i 7 milioni di bottiglie che era il nostro obiettivo, e, inoltre, abbiamo visto crescere l’interesse da parte del settore nei confronti della nostra Doc” ha dichiarato Mazzei, rimarcando che “i progetti e le sfide sono molteplici ma cerchiamo di farci trovare pronti e di creare, con le forze che abbiamo a disposizione, occasioni di visibilità e di business: portiamo quindi per la prima volta le nostre Aziende a Parigi su un palcoscenico importante, pochi giorni prima dell’inizio delle ‘Anteprime Toscane’, dove saremo di nuovo protagonisti”.

Foto di Marco Marroni