Consorzio vini Maremma Toscana: il Vermentino diventa Superiore

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la modifica del Disciplinare

Milano, 17 mag. (askanews) – Dopo un lungo lavoro da parte del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di modifica del Disciplinare di produzione della Doc con l’inserimento della menzione Superiore per la tipologia Vermentino.

La tipologia Vermentino Superiore potrà essere utilizzata già dalla vendemmia 2021 se in linea con i requisiti previsti dal Disciplinare di produzione. Il Vermentino Superiore deve provenire per almeno il 95% da uve Vermentino, la produzione massima di uva/ettaro è ridotta a 9 tonnellate, l’immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

“È stato un percorso molto impegnativo ma finalmente siamo giunti all’obiettivo che ci eravamo prefissati per poter alzare ulteriormente l’asticella della cifra qualitativa e del posizionamento della tipologia Vermentino” ha dichiarato il presidente del Consorzio, Francesco Mazzei, che, fin dall’inizio del suo primo mandato, ha creduto fortemente nell’esigenza di dare ai produttori l’opportunità di proporre Vermentini più complessi e maturi giustamente valorizzati anche in etichetta.

“I trend di mercato ci confermano l’apprezzamento per la personalità e per la qualità dei nostri Vermentini, non solo per quelli freschi e di facile beva, ma anche per le versioni più importanti con processi di vinificazione complessi e periodi di affinamento più lunghi” ha aggiunto Mazzei, sottolineando che “il Vermentino a livello di complessità e longevità può essere concepito come un grande rosso e la Maremma ha una vocazione straordinaria per questo vitigno nelle sue molteplici espressione. Con un mercato mondiale sempre più attento e curioso per i grandi bianchi – ha concluso – ci auguriamo che presto un numero significativo di aziende della nostra Denominazione inseriscano nella loro gamma il Vermentino Superiore”.

“La previsione – ha spiegato il direttore del Consorzio, Luca Pollini – è che già dalle prossime settimane si assisterà alla commercializzazione del Vermentino Superiore Annata 2021 da parte di diversi produttori pronti sul nastro di partenza per questo nuovo importante traguardo per la Denominazione”.

