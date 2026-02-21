Consorzio Vino Chianti: ora lavoriamo su Africa, poi toccherà a India

Milano, 21 feb. (askanews) – “L’India sarà uno dei mercati su cui investiremo con maggiore decisione dal prossimo anno. Alcune aziende sono già presenti ma il Consorzio ha il dovere di accompagnare questo percorso e spiegare che cos’è oggi il Chianti, per questo stiamo organizzando una missione ad hoc”. Lo ha annunciato il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi.

“Stiamo lavorando sull’Africa, a gennaio siamo stati per la prima volta in Nigeria, continuiamo a investire in Sud America e nell’area Mercosur, guardiamo con attenzione al Brasile e ai Paesi asiatici come Cina, Vietnam, Thailandia e Giappone. In questo senso l’India rappresenta oggi una tappa strategica di questo percorso di crescita e diversificazione” ha rimarcato Busi, sottolineando che le nuove annate appena presentate in anteprima a Firenze, il Chianti 2025 e la Riserva 2023, “parlano di identità e solidità: ora dobbiamo trasformare questa qualità in nuove opportunità commerciali”.