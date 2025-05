consulenti-del-lavoro-e-periti-industriali-a-capri-per-la-sicurezza-negli-alberghi

Focus con gli esperti su norme antincendio e condizioni di lavoro nelle strutture turistiche

CAPRI – Promuovere la cultura della sicurezza antincendio e delle condizioni di lavoro nelle strutture ricettive: è questo l’obiettivo dell’incontro formativo in programma sull’Isola di Capri, promosso dagli Ordini professionali dei Consulenti del Lavoro e dei Periti Industriali di Napoli, con il patrocinio della Città di Capri e del Comune di Anacapri che si terrà venerdì 09 maggio 2025 dalle ore 14,30 nella sala Insula della Fondazione Serena – Messanelli – Zweig (via Monsignore Carlo Serena n. 5).

L’appuntamento, rivolto in particolare ad albergatori, gestori di residence e ai professionisti coinvolti nella sicurezza degli edifici, vedrà il coinvolgimento diretto delle principali istituzioni territoriali: il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’area metropolitana di Napoli e l’INAIL.

Nel corso delle tavole rotonde Interverranno Giuseppe Cantisano (direttore dell’Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Napoli), Alessandro Lamanna (direttore Inail Napoli), Francesco Duraccio (presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli), Maurizio Sansone (presidente Ordine dei Periti Industriali di Napoli), Armando De Rosa (direzione Regionale Vigili del Fuoco della Campania), Lorenzo Coppola (presidente Federalberghi Capri), Vito Caputo (capo processo Vigilanza Tecnica Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Napoli), Francesco Capaccio (segretario Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli), Pasquale Assisi (consigliere Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli), Angelo Rettori (Vicepresidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli).

Gli esperti del settore e rappresentanti istituzionali guideranno i partecipanti in un’analisi approfondita delle ultime novità legislative in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro per gli alberghi, luoghi caratterizzati da un’elevata concentrazione di ospiti e personale.

Oltre alla disamina degli obblighi normativi, l’incontro offrirà una panoramica delle tecnologie più avanzate – dai sistemi di rilevazione precoce di fumi all’illuminazione di emergenza – e delle buone pratiche di gestione e manutenzione dei dispositivi antincendio.

Uno spazio speciale sarà dedicato alle attività ispettive e al funzionamento dell’impianto sanzionatorio, con ‘case study’ su come affrontare controlli e ottenere incentivi per l’adeguamento degli standard di sicurezza.

Non mancheranno sessioni operative sulle procedure di evacuazione, con simulazioni e linee guida per garantire un deflusso rapido e sicuro di ospiti e lavoratori in caso di emergenza.

Obiettivi principali dell’iniziativa è fornire un aggiornamento completo sulle normative antincendio e sulla sicurezza del lavoro nelle strutture alberghiere; presentare soluzioni tecnologiche innovative per la prevenzione e la protezione antincendio; condividere buone pratiche per la gestione quotidiana della sicurezza di personale e ospiti; Offrire linee guida chiare per la pianificazione e l’esercizio delle procedure di evacuazione.

L’incontro sull’isola azzurra rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra operatori privati e istituzioni pubbliche, assicurando un ambiente sempre più protetto e conforme alle normative vigenti.