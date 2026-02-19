consulenti-del-lavoro,-focus-su-occupazione-e-sicurezza

Al Teatro Mercadante di Napoli la terza edizione del Premio Duraccio, una vita per la Categoria

NAPOLI – «Siamo pronti a dare vita a un confronto vero sui temi di occupazione e sicurezza che non sono soltanto professionali ma profondamente sociali. Vogliamo farlo insieme ai maggiori attori del settore e alle massime istituzioni, in un dialogo capace di produrre consapevolezza, responsabilità e visione per il futuro del lavoro e del nostro territorio».

Con queste parole Francesco Duraccio (nella foto), presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, ha presentato la terza edizione del Premio Edmondo Duraccio, una vita per la Categoria, in programma il prossimo 23 febbraio, dalle ore 15.00, al Teatro Mercadante.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine partenopeo, è dedicata alla memoria dello storico Presidente Edmondo Duraccio e rappresenta oggi uno dei principali momenti di incontro tra la professione, il mondo istituzionale e le parti sociali. Un appuntamento che negli anni ha consolidato il proprio ruolo di spazio di confronto sui temi strategici del lavoro, dello sviluppo economico e della coesione territoriale.

«Al centro del dibattito – ha aggiunto Duraccio – saranno questioni di strettissima attualità: dalla sicurezza nei luoghi di lavoro al rapporto tra crescita economica e occupazione, in un contesto che richiede sempre più competenze, responsabilità condivise e visione di lungo periodo.

A supportare il confronto contribuiranno i risultati di due report statistici elaborati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dedicati rispettivamente all’andamento dell’occupazione in Campania e al fenomeno infortunistico. Analisi tecniche che offriranno una base concreta per orientare riflessioni e proposte operative».

E’ prevista la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni e della nuova governance regionale, tra cui il Vice Presidente Mario Casillo e l’Assessora al Lavoro e Formazione Angelica Saggese, insieme a esponenti del panorama politico, amministrativo e professionale. Una partecipazione ampia che conferma il valore dell’iniziativa come luogo di dialogo trasversale tra istituzioni, imprese e professioni.

Nel corso del pomeriggio si svolgerà anche la premiazione dei giovani professionisti, nel solco dell’attenzione che Edmondo Duraccio ha sempre dedicato alle nuove generazioni e al futuro della Categoria. Un momento simbolico ma anche strategico, volto a valorizzare merito, impegno e prospettive di crescita della professione.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, a suggellare una giornata che si propone non solo come celebrazione della memoria, ma come occasione concreta di analisi e proposta sulle sfide che attendono il mondo del lavoro.