Contagi e decessi in forte crescita in Spagna. Madrid è in ginocchio

Il coronavirus ‘corre’ in Spagna e il bilancio è sempre più drammatico: nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati del 25% schizzando a 17.147 casi positivi. In totale, i decessi sono 767, il 30% in più rispetto a ieri. In un solo giorno sono decedute 169 persone. Oltre 930 persone sono ricoverate in terapia intensiva.

La Comunità di Madrid – con 6.777 positivi, 498 morti e 590 ammessi in terapia intensiva – continua a essere la più colpita ed è seguita dalla Catalogna (2.702) e dai Paesi Baschi (1.190). Nei Paesi Baschi si è registrato il primo decesso di una infermiera,

