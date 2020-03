Dopo la crescita di ieri, cala nuovamente il numero di nuovi casi di coronavirus e nuovi decessi in Italia. Sono 74.386 i casi totali di contagio, 5.210 più di ieri, quando si era registrato un incremento di 5.249 casi. I decessi totali sono 7.503, 683 più di ieri (quando erano state contate 743 nuove vittime).

Le persone attualmente malate sono 57.521, 3.491 in più. I guariti 9.362, 1.036 in più rispetto alla giornata precedente. Crescono di 93 unità i pazienti in terapia intensiva, in totale 3.489.

I dati sono stati comunicati, durante il punto stampa delle 18,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Contagi e decessi tornano a calare. Conte: “Avanti con gli eurobond” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento