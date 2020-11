Contagi in calo in Francia, possibile allentamento delle restrizioni

AGI – In Francia il ‘confinement’ sta producendo gli effetti sperati sull’andamento della seconda ondata di Covid-19, il cui picco sarebbe stato superato: motivo di ottimismo condiviso anche se le autorità invitano alla prudenza. “Siamo sulla buona strada”, ha dichiarato il premier Jean Castex, che spera in una riapertura delle attività commerciali non essenziali intorno al 1° dicembre, comunque in tempi brevi.

Lo stesso ministro della Sanità, Olivier Veran, ha riferito che “gli indicatori migliorano, la dinamica epidemica si è ridotta, ma la pressione sanitaria rimane alta nel Paese e i nostri ospedali sono ancora in una situazione di forte carico di pazienti”.

