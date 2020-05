De Luca aveva detto in diretta Fb: “Abbiamo un problema e stiamo valutando se prendere o meno misure restrittive». Poi la decisione: “Screen sierologici per i 20mila abitanti» dell’ex zona rossa. Ordinanza per le isole: vietati gli sbarchi da natanti privati

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Contagi in Irpinia: “Test sierologici per tutti gli abitanti di Ariano» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento