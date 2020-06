Contagiato sale su un aereo e costringe 51 passeggeri alla quarantena

AGI – Ha viaggiato in aereo senza neppure indossare sempre la mascherina, nonostante gli fosse appena stato comunicato di essere positivo al coronavirus: per questo motivo 51 passeggeri del volo Madrid-Lanzarote si sono ritrovati in quarantena, per 15 obbligatoria e per altri 36 volontaria. Tra loro anche un bambino di nove anni che era seduto proprio accanto al 53enne con il Covid-19, come riferisce El Pais.

Il caso risale a venerdì scorso: il 53enne stava rientrando alle Canarie dopo aver assistito alla sepoltura della madre, morta di coronavirus. Poiché anche un altro parente era stato contagiato, si era sottoposto al test e ha ricevuto il risultato poco prima della partenza del volo.

