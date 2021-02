Contatto Scamacca-Mario Rui, la verità dell’ex arbitro Marelli: “Siamo abituati ai rigorini, vi spiego come vanno le cose in Europa”

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione. Marelli, in particolare, ha commentato il presunto rigore non assegnato al Napoli per la spinta di Scamacca su Mario Rui. Ecco quanto raccolto da Calcionapoli1926.it:

Contatto Scamacca (in foto) – Mario Rui, il parere dell’ex arbitro Marelli

“Il rigore è una roba seria, a mio avviso è giusto lasciare correre. L’anno scorso ci siamo lamentati per la tendenza degli arbitri di fischiare troppi penalty. Quest’anno siamo già a quota 76 rigori. Certo – prosegue Marelli – siamo più bassi rispetto all’anno scorso ma il dato resta alto. Gli arbitri ci hanno abituato ai rigorini, sta lì il problema. Se vai in Europa vedi che questi contatti non vengono mai assegnati. In Italia invece vanno sempre tutti giù per terra”.

