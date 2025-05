Conte: “A Gaza non sono errori ma genocidio, il governo Meloni è complice”

ROMA – “Quasi 60mila palestinesi trucidati, 15mila bambini. Un popolo affamato. Ho stampato un’agenzia di stampa di qualche giorno fa che parlava di eventuali errori di Netanyahu. Erano parole di Ignazio La Russa la nostra seconda carica dello stato, tutto questo ha un solo un nome, scandiamolo bene: genocidio. Colleghi di maggioranza, vi invitiamo ad andare a vedere la disperazione al valico di Rafah. Noi proviamo vergogna per essere uno dei pochi paesi che ha votato contro la revisioni degli accordi con Israele, noi ci sentiamo italiani, ma non ci rappresenta il governo Meloni, non ci rappresenta chi non mostra di fronte a questo genocidio la schiena dritta per alzarsi in quest’aula e condannare i crimini di Israele”. Lo dice il leader M5s, Giuseppe Conte nel corso del suo intervento alla Camera sulle mozioni su Gaza.

“Meloni non racconti più di essere una patriota cristiana, una cristiana non si gira dall’altra parte mentre uccidono bambini. Al governo chiediamo, per quanto ancora vi nasconderete come struzzi? Tutto questo ha un nome: complicità- conclude Conte- Ci batteremo perchè questi crimini di guerra siano perseguitati e i responsabili siano puniti dalla giustizia”.

