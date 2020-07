AGI – “Tra qualche giorno saremo a Genova a inaugurare il ponte Morandi. Abbiamo realizzato un ponte con una tale rapidità che non è ancora stata completata la procedura di revoca, che terminerà in questi giorni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla cerimonia per l’innalzamento delle paratoie del Mose, a Venezia.

“Ho detto che nei prossimi giorni si completerà la procedura di revoca che è in corso, ormai è noto. Ieri c’è stato un incontro presso il ministero delle Infrastrutture dove i tecnici del governo hanno presentato alla controparte le ragioni per cui le loro proposte di transazione non sono accettabili.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte ad Autostrade: “Proposta estremamente vantaggiosa o sarà revoca delle concessioni” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento