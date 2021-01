Conte al bivio, rimpasto o nuovo governo

AGI – E’ una partita a scacchi che ancora non ha un esito finale. Il premier Conte avrebbe aperto ieri alla possibilità di rivedere la squadra di governo ma soprattutto di un confronto ampio sul ‘Recovery’. Nella bozza che arriverà sul tavolo di palazzo Chigi domani mattina non c’è la fondazione sulla cyber security ed è previsto, per esempio, un margine maggiore per gli investimenti. Ma sulla ‘governance’ e sulla definizione dei progetti sarà necessario un vertice che ancora non è stato convocato ma che potrebbe esserci domani.

Si tratta sulla risoluzione della crisi, perché in mancanza di risposte il 7 gennaio Renzi chiederà alle ministre di dimettersi,

