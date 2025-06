Conte al corteo di Roma: il popolo contrario al riarmo è maggioranza

Roma, 21 giu. (askanews) – “Questa piazza ha un precedente: il 5 aprile 100mila persone hanno detto no al riarmo, lo riaffermano oggi. C’è un popolo, la stragrande maggioranza, che dice che questa corsa al riarmo è folle, è folle contribuire all’escalation militare mentre si tagliano i fondi al welfare, al modello sociale euroopeo che abbiamo costruito faticosamente per anni. Tagliamo sanità, istruzione, asili nido in un’illusoria prospettiva di sicurezza che invece genererà sempre maggiore insicurezza”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte al corteo contro il riarmo in corso a Roma.

“Questo – ha aggiunto – è un passaggio per noi importante, una testimonianza ulteriore con tutto il popolo che dice no al riarmo ma ci ritroveremo anche il 24 giugno a L’Aja lanciando un appello per tutte le forze europee che condividono sia folle il riarmo: creeremo con altri leader di forze europee che condividono questa visione un confronto permanente una rete per contrastare la corsa al riarmo”, ha aggiunto.