In un momento in cui i sondaggi promuovono il governo sulla gestione dell’emergenza sanitaria il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è consapevole che queste settimane sono decisive per la navigazione dell’esecutivo. Innanzitutto per la fase due: “Gli italiani hanno risposto presente. Ora tocca a noi. Lo Stato c’è”, afferma il presidente del Consiglio in un’intervista all’AGI, spiegando di volersi fare “garante” del rilancio dell’Italia in un momento così importante.

Il convincimento è che ci aspetta ancora “un periodo di grande sofferenza” (Conte si dice addolorato per il suicidio di un imprenditore a Napoli) ma “nessuno deve rimanere nel vicolo cielo della paura e della sfiducia”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte all’Agi: “Sono io il garante, lo Stato c’è”. E accelera sulle riaperture proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento