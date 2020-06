Tornare allo “status quo ante” non si può e, anzi, sarebbe dannoso. Parte da questa constatazione Giuseppe Conte per indicare ai sindacati riuniti a Villa Pamphilij la direzione che il governo vuole dare alla Fase 3 del lavoro. Il punto di partenza, per il premier, è mettere in sicurezza quanti stanno soffrendo di più gli effetti del lockdown e chiedono, per questo, delle tutele maggiori.

L’estensione della cassa integrazione

Già oggi Conte riunirà il Consiglio dei ministri per varare il decreto che estende la Cassa integrazione oltre le 14 settimane, per altre 4: “Abbiamo predisposto un decreto legge,

L’articolo Conte annuncia un decreto per estendere la cassa integrazione proviene da Notiziedi.

