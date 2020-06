Il governo ragiona su una riduzione dell’Iva per rilanciare i consumi. L’ipotesi è stata avanzata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che, nella conferenza stampa di chiusura degli Stati generali, ha qualificato come “inaccettabile la proposta avanzata da Atlantia per risolvere il caso Autostrade e ammesso che potrebbe arrivare presto un nuovo scostamento di bilancio”.

Il premier ha anche definito giusta la riduzione del cuneo fiscale e non ha mancato di replicare a Confindustria con cui nei giorni scorsi ci sono stati momenti di tensione dialettica. “Il governo deve farsi carico degli interessi di tutto il Paese”, ha osservato.

L’articolo Conte apre al taglio dell’Iva: “Ora reinventare l’Italia” proviene da Notiziedi.

