Conte attacca i frugali: “Il rispetto della dignità del Paese è limite da non superare”

Il rispetto della “dignità” del Paese come “limite da non superare“. Nel suo intervento alla cena dei capi di Stato e di governo, Giuseppe Conte torna a rivolgersi in maniera molto dura ai Paesi ‘frugali’, Olanda, Danimarca, Svezia e Austria, che bloccano la trattativa per il Recovery fund, il pacchetto da 750 miliardi di risorse da destinare alle economie dei Ventisette colpite dal Covid-19. Il presidente del Consiglio si appella al rispetto della dignità dell’Italia, che sarebbe ‘calpestata’, a suo giudizio, dalle richieste di approvazione dei piani all’unanimità, pretesa dai Paesi del Nord Europa.

Sono giorni che si continua a trattare al ribasso,

