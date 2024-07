Conte attacca Toti: “Si dimetta, non è normale che blocchi un’intera regione per mesi”. Domani manifestazione

GENOVA – “A voi sembra normale che una intera regione bella, forte, piena di risorse come la Liguria sia bloccata da mesi per le vicende giudiziarie di un governatore agli arresti domiciliari che non vuole dimettersi? A noi no. Domani alle 17.30 con altre forze politiche saremo a Genova, in piazza De Ferrari. La politica torni a mettere le emergenze dei cittadini al centro delle proprie preoccupazioni”. Così, sui social, il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, lanciando la manifestazione del campo progressista prevista per domani pomeriggio a Genova. Con lui sul palco, a pochi passi dalla sede della Regione Liguria, a chiedere le dimissioni di Giovanni Toti ci saranno anche Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

LE CRITICHE A CONTE NELLA MANIFESTAZIONE DELL’11 MAGGIO

L’ex presidente del Consiglio era già a Genova stato lo scorso 11 maggio, quattro giorni dopo l’arresto del governatore Giovanni Toti. Nell’occasione, aveva partecipato alla manifestazione dei comitati contro le opere pubbliche, ma la sua presenza non era stata ben vista da tutti i partecipanti, tanto che lo stesso Conte era rimasto in coda al lungo corteo, a distanza di sicurezza da chi lo contestava.

