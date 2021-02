Conte “Auspico un Governo politico, i sabotatori sono altrove”

“In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo, evidentemente non mi conosce o parla in malafede, i sabotatori sono altrove”. Lo ha detto il premier dimissionario, Giuseppe Conte, nel corso di una dichiarazione alla stampa.

