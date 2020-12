AGI – “Io sono disponibile a discutere di tutto ma nel segno della funzionalita’ degli interessi generali e non delle singole parti delle forze di maggioranza”. Ed ancora: “A me interessa trovare soluzioni ma qualsiasi altra soluzione che non sia nell’interesse del Paese non mi riguarda”. Il premier Giuseppe Conte fissa i ‘paletti’. Il limite oltre il quale, fa capire, non è disposto ad andare.

Bene discutere di tutto, il confronto sui temi divisivi all’interno del fronte giallo-rosso continuerà nel merito ma il premier non avallerà idee o compromessi che a suo dire non facciano il bene degli italiani.

L’articolo Conte avverte Renzi: “Si discute solo dell’interesse del Paese” proviene da Notiziedi.

