Conte “boccia” la sua Inter e chiede a Suning 5 acquisti mirati: tutti i nomi

Antonio Conte non è soddisfatto, vuole di più dall’Inter. “Gruppo con scarsa personalità, abituato a non vincere”. Questa la diagnosi dei mali dell’Inter venuta fuori dalle stanze di viale della Liberazione e che darà il via a una vera e propria rivoluzione interista in vista del prossimo calciomercato. Tra l’Inter e Conte c’è unione di intenti ma attenzione alle sorprese perché resta aperto anche lo scenario della separazione qualora il tecnico, come ha già fatto ai tempi della Juventus, non… continua a leggere sul sito di riferimento