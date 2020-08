Conte carica l’Inter “Possiamo puntare al massimo”

Ci crede Antonio Conte, ci credono i giocatori, ci crede tutto l’ambiente. Archiviato il campionato con la sua coda di polemiche tra allenatore e dirigenza, l’Inter si ritrova unita e compatta con l’obiettivo di provare a vincere l’Europa League, sapendo che la strada è ancora lunga ma che le possibilità ci sono: “Sicuramente bisogna essere positivi – ha dichiarato Conte nella conferenza della vigilia -, lavoriamo duramente ogni giorno per l’obiettivo massimo. Da lì ad arrivare in fondo ce ne passa, però. Non dovremo avere recriminazioni, dobbiamo dare tutto e se tutto basterà per arrivare anche fino alla vittoria finale saremo tutti contenti,

