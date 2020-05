Conte chiede scusa per i ritardi. Pd e M5s lo blindano

Il Movimento 5 stelle e il Partito democratico ‘blindano’ Giuseppe Conte dagli attacchi di Matteo Renzi, tornato a ‘picconare’ Palazzo Chigi dopo la breve pausa per l’emergenza coronavirus. All’indomani del nuovo ultimatum del leader di Italia viva al presidente del Consiglio, i due più grandi partiti di maggioranza scendono in campo a difesa del premier, che in un messaggio su Facebook si “scusa” con i cittadini per i ritardi negli aiuti e finanziamenti, in una giornata in cui arriva anche il nuovo appello di Sergio Mattarella, inviato in occasione del Festa del lavoro,

