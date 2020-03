“Il Governo ha deciso di chiudere sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia cruciale a garantire i beni essenziali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte in un messaggio diffuso in diretta su facebook. “Le misure fin qui adottate richiedono tempo prima di avere i loro effetti” ha proseguito. “E’ la crisi più difficile che questo Paese si è trovato ad affrontare dal secondo dopoguerra – prosegue – Dobbiamo rispettare tutte le regole, si tratta di misure severe, non e’ facile. Non abbiamo alternative, dobbiamo resistere. Solo così tuteleremo noi stessi e le persone che amiamo”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte “Chiuderemo ogni attività non essenziale” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento